Россия завоевала больше всех медалей на чемпионатах мира в 2019 году
20:07
Россия стала лучшей страной в 2019 году по количеству медалей на чемпионатах мира в различных видах спорта, сообщает Twitter Gracenote. В общей сложности в статистике учитывалось 1161 событие. Россия завоевала на всех чемпионатах мира в прошлом году 350 медалей, среди которых 136 — золотые.
Второе место по числу золотых наград занял Китай, у которого 98 медалей, а у США — 94.
1161 events from World Championships held in 2019 were entered into our database in full last year.— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) January 7, 2020
The most successful country in World Championships in 2019 was Russia?? with 136 gold medals in a total of 350 medals.
Our analysis tool Podium shows the full top-10 in 2019. pic.twitter.com/nyUXSb2Gtp
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