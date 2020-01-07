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Россия завоевала больше всех медалей на чемпионатах мира в 2019 году

20:07

Россия стала лучшей страной в 2019 году по количеству медалей на чемпионатах мира в различных видах спорта, сообщает Twitter Gracenote. В общей сложности в статистике учитывалось 1161 событие. Россия завоевала на всех чемпионатах мира в прошлом году 350 медалей, среди которых 136 — золотые.

Второе место по числу золотых наград занял Китай, у которого 98 медалей, а у США — 94.

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