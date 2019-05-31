Россия лишилась места в совете CAS

Россия потеряла место в Международном арбитражном совете по спорту (ICAS) – высшего руководящего органа Спортивного арбитражного суда (CAS).

28 мая прошли выборы, по итогам которых в совет вошли 20 человек – в частности, президент и вице-президенты CAS. Мандаты избранных членов ICAS действуют до декабря 2022 года. Совет формируется из чиновников, номинируемых Международным олимпийским комитетом (МОК), международными ассоциациями летних и зимних олимпийских федераций, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов.

С 2014 года в ICAS входила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.

К числу основных функций ICAS в том числе относится:

– принятие и изменение Кодекса международного спортивного арбитража

– обеспечение финансовой, организационной и правовой основы деятельности институционного арбитража и дивизионов ad hoc;

– избрание и досрочное прекращение полномочий президента, вице-президентов CAS, председателей ординарного и апелляционного дивизионов;

– формирование и утверждение Списка арбитров CAS.