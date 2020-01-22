РФС поблагодарил Колобкова и Голодец за работу

Российский футбольный союз в Twitter поблагодарил экс-министра спорта Павла Колобкова и бывшего вице-премьера Ольгу Голодец за работу.

21 января на пост министра спорта России был назначен глава FISU Олег Матыцин. Вице-премьером стал Дмитрий Чернышенко, возглавляющий КХЛ и «Газпром-медиа».

— Павел Анатольевич и Ольга Юрьевна развивали российский футбол — в том числе массовый, детско-юношеский и женский, — говорится в сообщении. — Готовили страну к крупным турнирам, ЧМ-2018 и Евро-2020. Желаем успехов!