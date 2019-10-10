Путин уверен, что показатель в 55 процентов регулярно занимающихся спортом россиян будет достигнут

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что главным качественным показателем развития спорта в России должно быть повышение уровня здоровья и активного долголетия граждан страны.

— Ранее была поставлена цель, чтобы к 2024 года число регулярно занимающихся спортом граждан достигло не менее 55 процентов, — приводит ТАСС слова Путина. — Это хороший показатель, который мы должны достигнуть и достигнем безусловно, но не самый высокий даже среди наших соседей. За этими планами стоят не столько количественные, сколько качественные показатели. И измеряются они самым главным — здоровьем, активным долголетием наших людей. При всей важности сотрудничества в сфере спорта на международной арене приоритетом для нас, безусловно, является развитие спорта в нашей стране.

На местном уровне отчетливо видны все аспекты спортивной сферы и есть понимание того, что именно востребовано людьми, какие решения еще нужно принять, чтобы спорт и физкультура развивались более быстрыми темпами. Прошу глав регионов быть в постоянном контакте с руководителями, отвечающими за развитие физкультуры и спорта в муниципалитетах.

Глава государства напомнил, что ранее уже говорил применительно к сферам здравоохранения и образования, что между государственным, в том числе региональным, и муниципальным уровнями управления наблюдается очевидный разрыв" в компетенции и сферах ответственности. «Это та сфера, где эти несогласования должны быть устранены как можно быстрее. Нужно обеспечить четкое согласование между региональным уровнем и муниципальным».

Путин подчеркнул, что у органов местного самоуправления есть право определять и реализовывать основные задачи развития физкультуры и спорта, а их знание местных условий и их ежедневное личное общение с жителями являются «серьезным ресурсом для принятия по-настоящему эффективных решений».

Президент добавил, что развитие спорта в России важно для решения поставленных в нацпроектах задач, укрепления обороноспособности страны и даже для ее внешнеполитической деятельности. Он отметил, что выполнение поставленных в национальных проектах задач требует четкого взаимодействия, в том числе — по спортивной тематике. «Она одинаково важна для успешной реализации программ и здравоохранения, и образования, и культуры, имеет значение как в решении задач укрепления обороноспособности страны и даже во внешнеполитической деятельности. Все очень тесно взаимно между собой связано», — сказал глава государства.