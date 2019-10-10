Путин рассказал о планах привлечь к занятиям спортом половину россиян в 2024 году

Президент России Владимир Путин рассказал о планах привлечь более половины россиян к регулярным занятиям спортом к 2024 году. Он сделал заявление на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде".

— В наших планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины граждан России, — цитируют президента «РИА Новости». — Строим большие и малые спортивные объекты, с учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов и городов. Оснащаем спортивные площадки, школы, секции. Важнейшую роль в этой работе отводим российским регионам и муниципалитетам.