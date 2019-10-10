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Путин рассказал о планах привлечь к занятиям спортом половину россиян в 2024 году

15:52
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Президент России Владимир Путин рассказал о планах привлечь более половины россиян к регулярным занятиям спортом к 2024 году. Он сделал заявление на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде".

— В наших планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины граждан России, — цитируют президента «РИА Новости». — Строим большие и малые спортивные объекты, с учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов и городов. Оснащаем спортивные площадки, школы, секции. Важнейшую роль в этой работе отводим российским регионам и муниципалитетам.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191010/1559629791.html

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