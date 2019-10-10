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Путин рассчитывает, что работа России с WADA будет вестись в рамках действующего спортивного законодательства

16:24
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия — спортивная держава», заявил, что Россия будет продолжать сотрудничать с WADA, сообщает ТАСС.

— Конечно, мы знаем проблемы, с которыми сталкиваются в том числе наши спортсмены, — приводит слова Путина ТАСС. — Мы будем спокойно работать над этими проблемами. Я имею в виду вопросы, связанные с антидопинговыми событиями. Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с WADA. Я только очень рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, будут решаться справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам. Задача спорта как раз не разъединять страны и людей, а объединять их.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6985054

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