Путин предложил кандидатуру члена наблюдательного совета ХК ЦСКА Мишустина на должность премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин предложил руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину занять должность Председателя Правительства, информирует пресс-служба Кремля.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев после послания Президента Федеральному собранию объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министра.

Путин, заручившись согласием Мишустина, внес его кандидатуру на рассмотрение в Государственную Думу.

Мишустин является руководителем Федеральной налоговой службы. Он увлекается спортом, активно занимается хоккеем и входит в состав наблюдательного совета ХК ЦСКА.