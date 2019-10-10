Путин похвалил российских гимнастов, боксеров, теннисистов и легкоатлетов и пожелал им успехов

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов, которые за последнее время добились каких-либо достижений достижений .

— Я вот что хотел бы отметить только за последнее время. Буквально только что состоялся чемпионат мира по боксу. Мужчины — три золотые медали. Девушки — сейчас проходит чемпионат мира в Улан-Удэ среди женщин — шесть человек, шесть девочек вышли в полуфинал. Чемпионат мира по спортивной гимнастике — впервые в российской спортивной истории в командном многоборье ребята завоевали золото.

Теннис тоже бы отметил. Здорово очень, очень классно ребята играют. Даниил Медведев просто, я думаю, порадовал любителей этого вида спорта. Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев — просто замечательно.

Ну и наконец, легкая атлетика. Анжелика Сидорова получила золото ... Ну и наконец, Мария Ласицкене — трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. Я ей вот только что перед советом позвонил и поздравил ее от нашего имени с этим результатом. Давайте всех ребят поздравим и пожелаем им успеха, — приводит «РИА Новости» слова Путина.