Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат

Следующая неделя (28 марта — 5 апреля) в России станет нерабочей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин во время своего телеобращения.

— Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, — приводит сайт Kremlin.ru слова Владимира Путина. — Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.

Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 438 749 человек. Умерших — 19 675, выздоровевших — 111 895. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.

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