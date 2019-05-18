Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

В сети появилось видео нападения на известного актера и политика Арнольда Шварценеггера в ЮАР. 71-летний американец прибыл в Сандтон, чтбы выступить судьей на местном спортивном соревновании.

Пока он раздавал автографы, неизвестный мужчина подбежал к нему сзади и в прыжке ударид ногой в спину. Причины такого поведения неизвестны.

Шварценеггер прославился своими ролями в таких культовых фильмах, как "Терминатор", "Коммандо", "Вспомнить все" и ряде других. С 2003 по 2011 год он занимал пост губернатора штата Калифорния.