«Остается переждать, пока этот «Летучий голландец» уплывет сам». Журналист, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем состоянии

Журналист Георгий Кудинов, заразившийся коронавирусом в Италии, рассказал о своем состоянии. По его мнению, сейчас необходимо просто ждать, пока пандемия сойдет на нет.

— С шестого дня болезни появился тот самый печально известный звериный кашель, который способен разогнать птиц в лесу, — сказал Кудинов. — Приступы налетают неожиданно. И вообще без всякой логики, что днем, что ночью — вдруг начинается ураганный кашель, который ничем не унять. Очень громкий и дико отвратительный. Остается только переждать, пока этот «Летучий голландец» уплывет сам. Потом опять на время приходишь в более-менее осознанное состояние. Крайне неприятное ощущение, с которым никогда прежде не сталкивался. Бывали у меня и бронхиты, и еще какие-то проблемы с дыханием, но такого — никогда. Даже сравнить не с чем.

— Что еще кроме этого жуткого кашля особенно беспокоит?

— Температура не уходит — уже дней десять. Постоянная болтанка какая-то, при этом до нормальной вообще не опускается. С жаром накатывает слабость, и ты словно погружаешься в какой-то туман. Голова тяжелая, впадаешь в какое-то заторможенное состояние. Сейчас в больнице его снимают капельницами. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Кудинова

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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