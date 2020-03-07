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Олимпийский чемпион по фехтованию Гутцайт стал министром спорта Украины

18:30

Олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт назначен главой Министерства молодежи и спорта Украины, сообщает lb.ua.

В 2019 году было принято решение о разделении Министерства молодежи, спорта и культуры на два.

48-летний Гутцайт входит в исполком Олимпийского комитета Украины. В 1992 году он завоевал золото командного турнира саблистов в составе Объединенной команды.

Напомним, что в России должность министра спорта с октября 2016 по январь 2020 занимал также олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков. На смену ему пришел Олег Матыцин.

Дополнительная информация:

https://lb.ua/news/2020/03/04/451704_rada_utverdila_sostav_kabmina.html

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