Олег Матыцин: «Такого внимания к спорту от главы государства не было никогда»

Министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с членами Общественного совета заявил, что главная проблема российского спорта заключается в децентрализации управления в отрасли.

— Нам нужно быть критичным к тому, что происходит и конструктивно относиться к тому, что должно происходить, — сказал Олег Матыцин. — Все мы знаем болезни нашего спорта, спорта высших достижений. Мир очень турбулентный, поэтому мы постоянно сталкиваемся с различными вызовами.

Основная проблема российского спорта на сегодняшний день — децентрализация управления в отрасли. Здорово, что у нас много активных организаций, но нам надо понять, что мы играем в одной команде. Инвестиции в спорт сейчас огромны, и такого внимания от главы государства к нашей отрасли не было никогда. И мы должны грамотно использовать эти ресурсы, так как ответственность за это лежит на нас. Я готов выслушивать самую острую критику, но она должна быть конструктивной. (Петр Григоренко)