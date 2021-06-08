Олег Матыцин: «Появление сериала «Физруки» очень своевременно»

Глава Минспорта Олег Матыцин на презентации документального телесериала «Физруки», прошедшего в рамках public talk «Новые подходы к продвижению спорта и спортивного образа жизни» с участием известных атлетов пояснил, в чем значимость такого проекта.

— Его появление произошло очень своевременно, — сказал Матыцин журналистам. — Очень важно, чтобы кто-то приобщал детей к занятиям спортом. В идеале это происходит в семье с самого раннего возраста. А когда ребенок приходит в сад и школу, эта забота ложится на плечи учителей. А имя первого учителя физкультуры нужно всегда помнить с благодарностью. Новый проект как раз об этом.

Проект «Физруки» состоит из 10 эпизодов, которые будут выходить на телеканале НТВ раз в неделю по субботам. Его героями станут обычные учителя физкультуры из разных регионов страны.

(Антон Бабошин)