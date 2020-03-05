Хроника
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хроника

Олег Матыцин: «Надеемся, что коронавирус будет локализован весной-летом»

16:55
Олег Матыцин. Фото ТАСС
Олег Матыцин. Фото ТАСС
Теги:

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о влиянии коронавируса на спортивные мероприятия.

— Безусловно, юбилей Олимпиады-80 и организация этого мероприятия очень важны для нас, — приводит слова Матыцина РИА Новости. — Минспорт пока не включился в организацию мероприятия. Не буду строить догадок, как общая ситуация с коронавирусом повлияет на проведение этого мероприятия и других на территории России, предполагающих участие международных коллег. Будем надеяться, что он будет локализован весной-летом, что под солнцем этот вирус погибнет в конце концов.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200305/1568202111.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир