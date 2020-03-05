Олег Матыцин: «Надеемся, что коронавирус будет локализован весной-летом»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о влиянии коронавируса на спортивные мероприятия.

— Безусловно, юбилей Олимпиады-80 и организация этого мероприятия очень важны для нас, — приводит слова Матыцина РИА Новости. — Минспорт пока не включился в организацию мероприятия. Не буду строить догадок, как общая ситуация с коронавирусом повлияет на проведение этого мероприятия и других на территории России, предполагающих участие международных коллег. Будем надеяться, что он будет локализован весной-летом, что под солнцем этот вирус погибнет в конце концов.