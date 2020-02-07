Олег Матыцин: «Люди должны видеть не просто программу, но и результат»

Министр спорта Российской федерации Олег Матыцин? на встрече с членами Общественного совета заявил, что программы должны быть максимально приближены к жизни, а люди, в свою очередь, должны видеть результаты работы.

— Для нас важно, чтобы наши программы были максимально приближены к жизни, но главное — это результат, — сказал Олег Матыцин. — Мы умеем много говорить, но наступает время, когда мы должны научиться слушать, и люди должны видеть не просто программу, а ее результаты. Основная задача — это здоровье наших детей, чтобы рос средний возраст нашего населения.

Последние годы акцент делался на успехах наших олимпийцев, но основание нашей работы — массовый спорт, работа в регионах с федерациями для создания комфортных условий и реализации наших программ. Произошли определенные изменения в Министерстве спорта, но я обещаю, что стиль работы будет еще более открытым и доверительным. (Петр Григоренко)