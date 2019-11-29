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Обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Владимир Иванов стали лауреатами премии «Энергия побед»

29 ноября 2019, 19:38

Победителем ежегодной премии Олимпийского комитета России «Энергия побед» за лучшую публикацию стал Юрий Голышак и его материал «Страшная тайна прошлого. Как погиб лучший альпинист ХХ века».

Второе место у обозревателя газеты Владимира Иванова — автора интервью с волейболистом сборной России Артемом Вольвичем.

Награждение провели бывший главный редактор издания World Soccer Кир Рэднедж и заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов. (Мария Маркова)

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