Обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Владимир Иванов стали лауреатами премии «Энергия побед»

Победителем ежегодной премии Олимпийского комитета России «Энергия побед» за лучшую публикацию стал Юрий Голышак и его материал «Страшная тайна прошлого. Как погиб лучший альпинист ХХ века».

Второе место у обозревателя газеты Владимира Иванова — автора интервью с волейболистом сборной России Артемом Вольвичем.

Награждение провели бывший главный редактор издания World Soccer Кир Рэднедж и заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов. (Мария Маркова)