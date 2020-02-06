Издательский дом «Спорт-Экспресс» и Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы запустили специальный проект #Несломленные. Его героями стали люди с ограниченными возможностями здоровья, но невероятно сильные духом. Каждого из них многое связывает со спортом: кто-то приносит России медали на Паралимпийских играх и других специальных соревнованиях, кто-то отыскал в спорте способ реабилитации, возможность общаться и найти себя, а для кого-то это просто постоянное хобби.

Главная цель проекта #Несломленные — на реальных примерах показать и доказать, что даже в тяжелейшей ситуации можно и нужно вести интересную, полноценную жизнь, и что инвалидность — не приговор. Мы уверены, что #Несломленные дадут мощную мотивацию всем тем, кто сам попал в беду или столкнулся с этим у кого-то из родных или близких.

Кроме того, проект содержит полезную информацию о том, где и как получить практическую помощь в Москве. На интерактивной карте на сайте проекта можно найти центры социального обслуживания, центры поддержки семьи и детства, кризисные центры и многое другое. А заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин подробно рассказал о том, какие шаги нужно сделать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и что предпринимает город, чтобы жизнь людей с инвалидностью стала проще.

Также в рамках поддержки проекта 25 декабря футбольная команда из сотрудников «Спорт-Экспресса» и футбольная команда Научно-практического Реабилитационного центра провела товарищеский матч. Встреча в формате мини-футбол наглядно показала, что все мы — люди равных возможностей. Участники матча получили возможность почувствовать себя настоящими звездами футбола, героями фотосессии и видеопрограммы на Youtube.

Для проекта #Несломленные своими историями, фотографиями и мотивирующими видео с ведущими журналистами «Спорт-Экспресса» поделились:

— Ярослав Святославский: настоящий «железный человек», преодолевший на коляске полную дистанцию Ironman и теперь собирается на Паралимпийские игры в Токио.

— Алексей Обыденнов: в результате несчастного случая потерял обе руки, но стал самым быстрым паравелогонщиком в мире.

— Руслан Витрянюк: успешный продюсер в результате инсульта лишился зрения и был частично парализован, но снял один из самых жизнеутверждающих фильмов «Со дна вершины».

— Илья Волков: в 11 лет потерял ногу, но нашел себя в следж-хоккее, став одним из лидеров сборной России.

— Андрей Шиманов, родился с детским церебральным параличом, но стал чемпионом Европы в составе параолимпийской сборной России по футболу

— Александр Похилько, спортсмен, мотивационный тренер и прежде всего художник, рисующий уникальные картины без рук.

— Сергей Семайкин, придумал уникальную систему самообороны для колясочников.

— Игорь Грудкин, получил травму позвоночника, но не опустил руки и теперь обучает компьютерной грамотности в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И.Швецовой.

— многие другие невероятные спортсмены и талантливые творческие люди.

Следует отметить, что каждый третий житель города Москвы получает от города социальную поддержку. Помощь многодетным и малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью, забота о москвичах старшего поколения, содействие в трудоустройстве и решение психологических проблем — вот лишь несколько направлений, которым в столице уделяется большое внимание. Получить любую полезную информацию всегда можно в Единой справочной службе города Москвы по телефону 8 (495) 777 77 77.

Сайт проекта: https://neslomlennye.sport-express.ru

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