Надежда Ерастова назначена заместителем министра спорта РФ

Надежда Ерастова назначена на пост заместителя министра спорта РФ Павла Колобкова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.
- Назначить Ерастову Надежду Викторовну статс-секретарем - заместителем министра спорта Российской Федерации, - говорится в распоряжении председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.
Ерастова - президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, а также заместитель руководителя департамента спорта Москвы.
Дополнительная информация
http://static.government.ru/media/files/TAf0vkuZyDradaWA70pIvRaqo15aSEvY.pdf
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