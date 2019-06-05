Надежда Ерастова назначена заместителем министра спорта РФ

Надежда Ерастова назначена на пост заместителя министра спорта РФ Павла Колобкова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

- Назначить Ерастову Надежду Викторовну статс-секретарем -﻿ заместителем министра спорта Российской Федерации, - говорится в распоряжении председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Ерастова - президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, а также заместитель руководителя департамента спорта Москвы.