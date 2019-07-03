На реконструкцию "Олимпийского" выделят 39 миллиардов рублей

На реконструкцию "Олимпийского" будет выделен кредит на 39 миллиардов рублей сроком на 10 лет, информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Сбербанка". Общая сумма затрат на реконструкцию спорткомплекса оценивается в 400 миллионов долларов.

Сообщается, что после реконструкции объект станет уникальным по своей спортивной составляющей, разместив под одной крышей максимальное количество разнообразных видов спорта. Кроме того, здесь будут и другие возможности для проведения досуга всей семьей – планетарий, концертный зал, кинотеатр, рестораны и кафе.

В разработке проекта реконструкции принимала участие сингапурская компания, в портфолио которой входит крупнейший в мире ТРЦ Dubai Mall площадью более 1 миллиона квадратных метров.