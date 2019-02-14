На Центр спортивной подготовки сборных России подана жалоба в прокуратуру из-за накрутки цен билетов на проезд

На Центр спортивной подготовки сборных команд России подана жалоба в прокуратуру из-за сомнительных контрактов с фирмами, обеспечивающими закупку билетов на транспорт для российских спортсменов, сообщает Daily Storm. Помимо прокуратуры, в адресатах жалобы значатся Следственный комитет России, ФСБ, ФАС, Минспорта и депутаты Госдумы.

Причиной подачи жалобы стало заключение двух контрактов ЦСП: на покупку железнодорожных и авиабилетов для российских команд и на оформление виз, а также на организацию спортивных соревнований.

В 2019 году ЦСП не проводил конкурс среди поставщиков услуг, а подписал соглашение с единственным поставщиком. В конце 2018-го организация пыталась провести выбор фирм на конкурсной основе, но допустила ошибки в документации и отменила конкурс.

В прошлом году компания, сотрудничавшая с ЦСП, получала по 200 рублей за каждый проездной документ. В отмененном конкурсе ЦСП сначала обозначил вознаграждение в 866,66 рубля, а потом повысил его до пяти тысяч рублей.

В контракте, заключенном в этом году, прописано вознаграждение по 50 рублей за билет. Однако, по данным авторов жалобы, из спортивных федераций поступает информация о том, что цены на билеты для спортсменов превышают их первоначальную стоимость у перевозчиков в несколько раз. Так, билеты на самолет "Аэрофлота" для спортсменов, возвращавшихся из Германии, обошлись в два раза дороже номинала.

ЦСП возглавляет бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

- Вы можете писать что угодно, - заявил Кравцов. - Мы пока ничего не нарушили. А злопыхатели, которые это делают, - это сделано с умыслом. Вот когда органы, куда письмо было направлено, разберутся, тогда мы - обе стороны - будем комментировать происходящее.