Минспорта РФ и "Газпром нефть" заключили соглашение о сотрудничестве

Во вторник в здании Министерства спорта Российской Федерации министр спорта Павел Колобков и председатель правления ПАО "Газпром Нефть" Александр Дюков заключили договор о сотрудничестве. Документ определяет принципы, направления и формы взаимодействия в целях реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни".

– Сегодня очень важный день. В рамках проекта "Спорт – норма жизни" мы подписываем соглашение с "Газпром нефтью", – сказал Колобков. – У этой компании очень большая программа по поддержке спорта. В этом году перед министерством поставлена серьезная задача по привлечению россиян к спорту, в ближайшие годы должны добиться 50-процентгого вовлечения граждан. Без поддержки социально ответственного бизнеса реализовать такой проект невозможно.

– Физкультура и спорт – ключевые направления социальной политики нашей компании, – отметил Дюков. – Для нас важно привлекать к спортивному образу жизни не только сотрудников компании, но и других граждан страны. Подписание соглашения Минспорта позволит реализовывать наши спортивные мероприятия и согласовать их в рамках проекта "Спорт – норма жизни". Уверен, что сотрудничество с Министерством спорта России повысит статус наших проектов и позволит развивать их еще эффективнее. (Иван Торопцев)