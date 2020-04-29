Минспорта обсудило с федерациями возобновление подготовки сборных России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в ходе совещания с руководителями общероссийских спортивных федераций обсудил поэтапный план по возобновлению централизованной подготовки сборных команд страны после снижения требований, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Сообщается, Минспорт России подготовил проект плана действий по минимизации (ликвидации) последствий ограничений, связанных с недопущением новой коронавирусной инфекции, и восстановлению деятельности отрасли в штатном режиме работы.

— Как известно, в настоящее время отменены или перенесены все соревнования, приостановлены все централизованные учебно-тренировочные сборы, — подчеркнул Министр. — Конкретные даты возобновления календаря пока непонятны, в том числе, потому что международные федерации пока не дали свои даты проведения соревнований. Надеемся, в ближайшее время мы получим такую информацию и будем вместе выстраивать учебно-тренировочный процесс.

План предусматривает первоочередные мероприятия по всем направлениям деятельности Министерства: подготовка сборных команд страны, корректировка планов подготовки к Играм XXXII Олимпиады в Токио в 2021 году, развитие видов спорта, деятельность спортивных школ, организация научного и учебного процесса, реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни» и др.

Реализация мероприятий плана позволит Минспорту России и всем заинтересованным организациям оперативно наладить все процессы и обеспечить поэтапный выход в полноценный рабочий режим, но уже с приобретенным опытом в ходе действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

— Как только Правительство и Оперативный штаб примут решение о снижении требований по пандемии и самоизоляции, мы сразу приступим к реализации нашего плана, — сказал Матыцин. — Мы направили письмо в адрес Роспотребнадзора, чтобы были разработаны отдельные специальные рекомендации на период выхода из режима самоизоляции именно для спортивной отрасли. Но мы должны учитывать, что во всех регионах ситуация разная. Как только будут готовы общие рекомендации Роспотребнадзора, мы направим письма руководителям субъектов Российской Федерации, чтобы они оказали содействие в организации учебно-тренировочных занятий в регионах.