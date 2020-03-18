Минспорт рекомендует отменить или перенести все соревнования на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения

Министерство спорта РФ рекомендовало перенести или отменить все спортивные мероприятия на территории России. Данные меры принимаются для борьбы с распространением коронавируса.

Соревнования рекомендовано приостановить с 21 марта. Также Минспорт советует исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов из субъектов РФ, в которых объявлен карантин.

Также рекомендовано установить ограниченный режим организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей. С 21 марта по 10 апреля занятия можно проводить только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется