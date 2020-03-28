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Минспорт приостанавил работу учебно-тренировочных спортивных баз

18:41

Министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта 2020 года и до особого распоряжения, информирует сайт ведомства.

Как отмечается, учебно-тренировочный центр «Новогорск» будет переведен в особый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса. Все находящиеся на базе люди пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться под постоянным контролем врачей.

— В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с решениями Президента России и Правительства РФ, министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта 2020 года и до особого распоряжения. Все члены спортивных сборных команд должны выехать с территории баз. На время остановки работы тренировочных центров заработная плата персоналу будет сохранена, — отмечается в сообщении.

Дополнительная информация:

https://www.minsport.gov.ru/

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