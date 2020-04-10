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Допинг

Министр спорта РФ надеется на положительное решение CAS по российскому спорту

11:58
Спортивный арбитражный суд. Фото AFP
Спортивный арбитражный суд. Фото AFP
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о перспективах России на предстоящем слушании Спортивного арбитражного суда по спору Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства.

 — Не хочется гадать. Надеюсь, арбитражный суд поймет необходимость консолидации: необходимость нахождения решения, которое не приведет к разрушению олимпийского движения, — сказал в эфире МИА «Россия Сегодня» Матыцин. — В противном случае, это очень негативно отразится на российском спорте.

Мы демонстрируем готовность России консолидироваться, оказывать помощь международному спортивному движению. Сегодня мы живем в абсолютно новых реалиях. И тот кризис, который возник, в том числе и в отношениях, должен прийти к концу. Самое главное сейчас — быть вместе.

За последние 10 лет ни одна страна не провела столько спортивных соревнований на столь высоком уровне, как Россия.

Приоритет — это будущее спортивного движения, это консолидация и уважение тех стран, которые являются ведущими в мировом спорте.

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