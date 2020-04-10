Министерство спорта РФ не планирует влиять на зарплатный вопрос в профессиональных клубах

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о позиции Министерства спорта страны в финансовом вопросе на фоне пандемии коронавируса.

— Меры государственной поддержки должны быть направлены на социальную сферу. Профессиональный спорт не будет являться приоритетом, — сказал в эфире «МИА Россия Сегодня» Матыцин. — И Министерство спорта, и государство не планируют компенсировать потери профессионального спорта в том объеме, в котором они их понесли в финансовом плане. Для любого профессионального клуба основная задача — привлечение прибыли. Мы должны подумать в этой ситуации о реорганизации подхода к спорту в некоторых регионах. Действие профессиональных клубов не входит в компетенцию Минспорта. И мы не планируем влиять на зарплатный вопрос в этих клубах.