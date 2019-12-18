Министр спорта Колобков награжден орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, награду Колобков получил за участие в подготовке к чемпионату мира по футболу-2018.

— Действительно, он был награжден. Я могу это подтвердить, — сказал Песков. — Это связано с чемпионатом мира по футболу... Была отмечена очень хорошая работа министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу.

На вопрос о том, когда именно произошло награждение, Песков точной даты не назвал, но уточнил, что это случилось «какое-то время назад», до решений исполкома ВАДА в отношении России.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

Орденом Александра Невского награждаются госслужащие за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей.