Министерство спорта запустило челлендж #тренируйсядома. Первым акцию поддержал Ягудин
Министерство спорта Российской Федерации запустило акцию «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни», сообщается на официальном сайте ведомства.
— Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни: физическая культура и спорт не стали исключением, — говорится в сообщении. — Из-за введенных в стране ограничений люди вынуждены находиться дома, не имея возможности заниматься спортом в привычном для себя режиме, а дети тренироваться в спортивных школах и секциях.
Чтобы поддержать и обьединить всех, кто остается в эти дни дома, Минспорт России запускает акцию в социальных сетях «Тренируйся дома. Спорт норма жизни». Мы призываем всех от олимпийских чемпионов до любителей спорта снимать фото, видео как они занимаются спортом в домашних условиях и размещать в социальных сетях с хэштегами с двумя хэштегами: #тренируйсядома #спортнормажизни.
Первым акцию поддержал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Многие из нас ближайшее время проведут дома, но это не повод, чтобы забывать про спорт. Для этого даже необязательно иметь специальный инвентарь ? @minsport_rf запустил челлендж #тренируйсядома #спортнормажизни Вызываю @averbukhofficial @malafeev16ru @karenkhachanov Покажите, как вы поддерживаете форму в домашних условиях!
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