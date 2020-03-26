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Министерство спорта запустило челлендж #тренируйсядома. Первым акцию поддержал Ягудин

18:44
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Министерство спорта Российской Федерации запустило акцию «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни», сообщается на официальном сайте ведомства.

— Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни: физическая культура и спорт не стали исключением, — говорится в сообщении. — Из-за введенных в стране ограничений люди вынуждены находиться дома, не имея возможности заниматься спортом в привычном для себя режиме, а дети тренироваться в спортивных школах и секциях.

Чтобы поддержать и обьединить всех, кто остается в эти дни дома, Минспорт России запускает акцию в социальных сетях «Тренируйся дома. Спорт норма жизни». Мы призываем всех от олимпийских чемпионов до любителей спорта снимать фото, видео как они занимаются спортом в домашних условиях и размещать в социальных сетях с хэштегами с двумя хэштегами: #тренируйсядома #спортнормажизни.

Первым акцию поддержал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Дополнительная информация:

https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/34807/

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