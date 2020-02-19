Министерство спорта выделит 185 миллионов рублей на массовые мероприятия в 2020 году

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что в 2020 году бюджет на культурно-спортивные мероприятия увеличится со 100 до 185 миллионов рублей.

— Сейчас у нас в плане проведение 277 массовых культурно-спортивных мероприятий, — сказал Матыцин на встрече с представителями Общероссийских физкультурно-спортивных обществ. Его слова приводят «РИА Новости». — В 2019 году на это было выделено порядка 100 миллионов рублей, в следующем году эта цифра увеличится до 185 миллионов.

Также министр высказался по поводу взаимодействия с спортивным иобществами.

— Механизм взаимодействия со спортивными обществами, который существует, на данный момент неэффективен, — отметил Матыцин. — Все решают люди, и я перед собой вижу задачу прямого диалога с вами и понимания реальности, которая диктует нам условия работы. Мы определяем стратегию развития спорта, и я жду от вас реальных советов для формирования Статегии-2030. Вы то звено, которое реализует задачи по развитию массового спорта. А у нас, как вы помните, стоит задача поднять процент людей, занимающихся спортом в стране, до 55 процентов.