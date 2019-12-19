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Министерство спорта РФ отказалось признать танцы на шесте видом спорта

09:47

Министерство спорта РФ отказало в статусе вида спорта танцам на шесте (спортивный пилон). Соответствующий приказ размещен на официальном сайте ведомства.

Также было отказано в признании таким видам спорта, как австралийский футбол и воздушная атлетика.

На данный момент нет ни одной международной спортивной федерации спортивного пилона, соответствующей требованиям для официального членства в Глобальной ассоциации международных спортивных федераций, спортивный пилон имеет статус наблюдателя. В России проведением турниров по спортивному пилону занимаются Федерация воздушной атлетики России и Федерация воздушно-спортивного эквилибра России.

Дополнительная информация

https://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/34404/

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