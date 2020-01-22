Матыцина представили сотрудникам Минспорта

В Москве состоялось представление нового министра спорта РФ Олега Матыцина сотрудникам его ведомства. Назначенного на свой пост 21 января в результате формирования нового правительства. Матыцина представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в новом кабинете спорт.

— В послании федеральному собранию Президент призвал сделать упор на массовый спорт, — сказал Чернышенко. — Нужно незамедлительно сделать все, чтобы был эффект для граждан. Многих из вас я знаю уже 15 лет. Прошу взять на себя личную ответственность за результат проектов и решения задач, которые перед нами поставили президент и правительство.

— Мы с Олегом Васильевичем знаем, что такое организации крупнейших событий, — продолжил Чернышенко. — У него огромный академический багаж и практический опыт. И сейчас у него шанс реализовать свой опыт и поднять наш спорт на новую высоту. А у нас есть что улучшать, от нас этого требуют Президент и председатель правительства. Одна из задач — восстановление России во всех правах и сделать ее свободной от допинга.

— Наш главный приоритет — здоровье наших граждан, чистый спорт и всемерная поддержка наших спортсменов, — сказал Матыцин. — Там где мы, там победа. Вместе мы победим.(Дмитрий Гирин)