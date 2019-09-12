Мальчику с хвостиком Ибрагимовича разрешили ходить в школу
12:35
Четвероклассник из Сосновоборска Прохор Ильиных, который носит хвостик как у форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, будет ходить в школу, информирует Telegram-канал Mash.
По словам министра образования Светланы Маковской, придираться к внешнему виду учеников не имеют права, так как среди них есть много одаренных ребят.
Максимум, что может ввести директор — это единую форму. Школу заставили пересматривать положение с правилами о прическах. Прохор будет ходить на уроки вместе с другими детьми.
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