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Мальчику с хвостиком Ибрагимовича разрешили ходить в школу

12:35
Мальчику с хвостиком Ибрагимовича разрешили ходить в школу. Фото Telegram-канал Mash.
Мальчику с хвостиком Ибрагимовича разрешили ходить в школу. Фото Telegram-канал Mash.

Четвероклассник из Сосновоборска Прохор Ильиных, который носит хвостик как у форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, будет ходить в школу, информирует Telegram-канал Mash.

По словам министра образования Светланы Маковской, придираться к внешнему виду учеников не имеют права, так как среди них есть много одаренных ребят.

Максимум, что может ввести директор — это единую форму. Школу заставили пересматривать положение с правилами о прическах. Прохор будет ходить на уроки вместе с другими детьми.

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