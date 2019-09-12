Мальчику с хвостиком Ибрагимовича разрешили ходить в школу

Четвероклассник из Сосновоборска Прохор Ильиных, который носит хвостик как у форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, будет ходить в школу, информирует Telegram-канал Mash.

По словам министра образования Светланы Маковской, придираться к внешнему виду учеников не имеют права, так как среди них есть много одаренных ребят.

Максимум, что может ввести директор — это единую форму. Школу заставили пересматривать положение с правилами о прическах. Прохор будет ходить на уроки вместе с другими детьми.