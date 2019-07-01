Лукашенко выразил надежду, что талисман Европейских игр лисенок Лесик вернется из сказочного леса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произнес речь на церемонии закрытия Европейских игр в Минске. Талисманом соревнований был лисенок Лесик.

- Я обращаюсь к гостям нашей страны и города-героя Минска: вы посетили страну красивую и очень уютную для жизни и отдыха, познакомились с добрым и трудолюбивым народом, живущим без войн, потрясений и конфликтов. И, если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Белоруссию, - цитирует главу государства БЕЛТА. - Ну а тебе, милый Лесик, особая признательность. Твои дружеские объятия, непревзойденный артистизм останутся в памяти миллионов навсегда. Ты покорил наши сердца, и нам хочется верить, что, уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься сюда.

Победителем медального зачета соревнований стала сборная России. Россияне завоевали 109 медалей (44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые).