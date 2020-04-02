Лукашенко прокомментировал закрытие границы с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал закрытие границы между Россией и его страной. Такое решение было принято РФ в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

— В Белоруссии ситуация была не хуже, чем в России, — значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже, — приводит слова Лукашенко Telegram-канал журналиста Дмитрия Смирнова. — Зачем отрезать от Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы «друг познается в беде»?

На день 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.

За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов.