Лавесси и его подруга стали жертвами секс-шантажа и подали в суд

Бывший футболист «ПСЖ» Эсекьель Лавесси подал два иска в суды Аргентины, сообщает La Nacion. В социальных сетях с ним связались неизвестные, которые начали шантажировать наличием в их распоряжении материалов сексуального характера с участием игрока. Также они написали его подруге Наталье Борхес. За каждое фото и видео шантажисты требуют пять тысяч долларов.

— Эти люди сообщили ему, что у них есть видео и записи разговоров, подробно рассказав об их содержании, — отметил источник. — Данной информации можно доверять. Даже если бы это было не так, это все равно вымогательство.

Лавесси завершил карьеру в конце 2019 года. Он играл за «Наполи» и «ПСЖ».