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Лавесси и его подруга стали жертвами секс-шантажа и подали в суд

08:44
Наталья Борхес. Фото Instagram
Наталья Борхес. Фото Instagram
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Бывший футболист «ПСЖ» Эсекьель Лавесси подал два иска в суды Аргентины, сообщает La Nacion. В социальных сетях с ним связались неизвестные, которые начали шантажировать наличием в их распоряжении материалов сексуального характера с участием игрока. Также они написали его подруге Наталье Борхес. За каждое фото и видео шантажисты требуют пять тысяч долларов.

— Эти люди сообщили ему, что у них есть видео и записи разговоров, подробно рассказав об их содержании, — отметил источник. — Данной информации можно доверять. Даже если бы это было не так, это все равно вымогательство.

Лавесси завершил карьеру в конце 2019 года. Он играл за «Наполи» и «ПСЖ».

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