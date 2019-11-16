Колобков поздравил Матыцина с переизбранием на пост президента FISU

Министр спорта России Павел Колобков поздравил Олега Матыцина с переизбранием на пост президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

— Олег Матыцин — настоящий профессионал, преданный спорту. Он внёс огромный вклад в развитие спортивного студенческого движения в России и укрепление его позиций в мире. Знания и опыт Олега Васильевича, его личностные и деловые качества позволили ему одержать уверенную победу на выборах президента FISU четыре года назад. То, что сегодня все проголосовали за Олега Матыцина единогласно, говорит о высокой оценке его деятельности во главе FISU, о доверии к нему, — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.