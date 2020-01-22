Павел Колобков оценил свою работу на посту министра спорта России. Ранее Колобков ушел в отставку. Премьер-министр Дмитрий Медведев после послания Президента Владимира Путина Федеральному собранию объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе.

— За три с небольшим года мне и моей команде удалось усовершенствовать систему управления спортом, реорганизовать Министерство под поставленные Президентом задачи, сформировать и запустить проект «Спорт-норма жизни». Желаю Олегу Васильевичу успехов на новой и ответственной должности. Перед Министерством стоят очень серьезные и амбициозные задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, с которыми, я уверен, он справится. Олега Васильевича я знаю давно, и знаю его как большого профессионала, и со своей стороны готов оказывать всестороннюю поддержку в реализации поставленных задач. Что касается моей дальнейшей деятельности, то я готов и буду дальше работать на благо отрасли в новом качестве, — приводит пресс-служба слова Колобкова.