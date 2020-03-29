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Канделаки назвала баранами тех, кто поехал в Сочи вместо самоизоляции

17:28
Тина Канделаки. Фото Instagram
Тина Канделаки. Фото Instagram
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в резкой форме отозвалась о россиянах, которые предпочли поехать в другие регионы на отдых вместо соблюдения карантина.

«У меня еще одно обращение к баранам (тем, кто решил провести «каникулы» в Сочи, например). Как вы не можете понять, что не надо никуда тащиться! Не надо заполнять гостиницы и частный сектор, нести бред про масонский заговор и думать «все умрут, а я останусь». Не мешайте стране побороть эпидемию. Хватит уже разыгрывать сцены из «Ходячих мертвецов». Вам бы понять, что патриотизм — это не ленточки и наклейки. Патриотизм — это когда ты дорожишь здоровьем своих сограждан, как своим», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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