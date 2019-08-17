Кадыров поздравил 10-летнего чеченского школьника, который установил рекорд по отжиманиям

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем аккаунте в «ВКонтакте» поздравил 10-летнего чеченского школьника Арби Якубова, который установил новый рекорд по отжиманиям от пола.

Отметим, что Якубов смог отжаться 4874 раза за один подход. Это достижение официально внесли в Книгу рекордов России

«Свое достижение Арби посвятил памяти нашего первого президента Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Останавливаться на достигнутом Арби не собирается. Он занимается спортом с пяти лет и намерен продолжать усердно трудиться, чтобы улучшить свой результат. Мальчик хорошо учится в школе, читает литературу, соблюдает национальные традиции и обычаи. Сейчас он перешел в четвертый класс. Я желаю юному рекордсмену дальнейших успехов и новых рекордов! Уверен, этот результат Арби Якубова не будет последним в Книге рекордов», — написал Кадыров в «ВКонтакте».