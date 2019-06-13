Кабмин выделил 15 миллиардов на инфраструктуру для подготовки сборных России до 2022 года

Правительств РФ выделило 15,017 миллиарда рублей на создание инфраструктуры для подготовки сборных России на период с 2019 по 2022 год.

"В целях создания инфраструктуры для подготовки сборных команд подписанным постановлением принято решение о выделении в 2019–2022 годах из федерального бюджета 15,017 млрд рублей на проектирование, строительство и реконструкцию двух федеральных спортивно-тренировочных центров, 14 объектов инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд России на базе подведомственных Минспорту образовательных организаций (в 2019 году – 2,91 млрд рублей, в 2020 году – 4,66 млрд рублей, в 2021 году – 5,31 млрд рублей, в 2022 году – 2,12 млрд рублей).

Государственным заказчиком в отношении этих объектов является Минспорт России", - говорится на официальном сайте Кабинета министров РФ.