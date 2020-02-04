Известный комментатор Розанов рассказал, как борется с раком

Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов рассказал, как борется с раком. 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

— Сегодня — всемирный день борьбы с раком. Говорить о такой болезни сложно. Но при этом крайне необходимо. Юрий Розанов борется с раком больше года. Несколько месяцев назад он вернулся к работе и продолжает любить жизнь. В 16:40 на выйдет репортаж с историей Юрия Альбертовича и других людей из спорта, которые столкнулись с раком. Сборная России желает вам здоровья! — говорится в посте национальной команды в Instagram.

— Можно ли сказать, что эта болезнь, а вместе с ней и излечение от нее, начинается в голове, начинается с психологии?

— Все так говорят. Так что у меня нет повода с этим спорить. Безусловно! Как только ты выгнал эту муть из головы и не думаешь об этом... Это то, что называется позитивом. Солнце встает, друзья звонят, супруга — любимая. А если что-то случится... Ну случится и случится!

Я не могу сказать, что я совершенно не волнуюсь по этому поводу. Это будет неправдой. Но так, чтобы это пожирало все мои мысли... Я чувствую, что в этом есть какая-то гадость — в том, если ты будешь постоянно беспокоиться и все такое. Освободить мозги намного полезнее, — сказал Розанов.