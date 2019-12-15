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Источник: Кокорин и Мамаев отправились на отдых за границу

14:28
Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев отправились отдыхать за пределами России, сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Сообщается, что у футболистов закончились сроки, наказания, назначенные судом. У Мамаева это произошло 7 ноября, а у Кокорина-11 декабря. Это значит, что больше у футболистов нет никаких ограничений, определенных при УДО, чем они и воспользовались, отправившись на отдых за пределы РФ.

Кокорин и Мамаев отбыли срок по статьям «Побои» и «Хулиганство», после чего были освобождены по УДО.

Дополнительная информация

https://web.telegram.org/#/im?p=@rucriminalinfo

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