Источник: Кокорин и Мамаев отправились на отдых за границу

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев отправились отдыхать за пределами России, сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Сообщается, что у футболистов закончились сроки, наказания, назначенные судом. У Мамаева это произошло 7 ноября, а у Кокорина-11 декабря. Это значит, что больше у футболистов нет никаких ограничений, определенных при УДО, чем они и воспользовались, отправившись на отдых за пределы РФ.

Кокорин и Мамаев отбыли срок по статьям «Побои» и «Хулиганство», после чего были освобождены по УДО.