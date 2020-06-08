Источник: известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов попал в серьезную аварию

Российский актер, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов попал в серьезную аварию в центре Москвы, утверждает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, в ДТП пострадали несколько человек.

Как сообщает Telegram-канал со ссылкой на очевидцев, предположительно, Ефремов был за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. В районе Смоленской площади Москвы Ефремов на своем джипе развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал.

Михаил Ефремов начал болеть за «Спартак» с 1976 года, когда клуб вылетел в первую лигу.