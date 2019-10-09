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Губерниев заявил Урганту, что хочет конкурировать с ним

13:37
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В разговоре с ведущим передачи Иваном Ургантом он заявил, что хочет составить ему конкуренцию. Ранее комментатор получил две премии ТЭФИ-2019.

— Ты получил два ТЭФИ. Ты стал самым титулованным российским комментатором, знаешь?

— Да, но одна номинация неспортивная все-таки. Вообще, я хочу конкурировать с тобой, — сказал Губерниев в эфире программы

— Одна неспортивная номинация — это ты отнял у кого-то ТЭФИ?

— Абсолютно точно. Информационный ведущий — это здорово. Поскольку «Все на Матч!», которую я веду, она же еще и информационно-аналитическая. А временами, когда я пою и танцую, она еще и развлекательная. Поэтому, Ванечка, прости, но на следующий год тебе хана.

— Да что ты.

— Конечно.

Вот я думал, как будет выглядеть моя хана. А она пришла ко мне в такой кепке со стразами, — ответил Ургант.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=352&v=64NfG6RB_v4

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