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Губерниев прокомментировал назначение министра спорта

09:42
Губерниев и Матыцин. Фото Instagram
Губерниев и Матыцин. Фото Instagram
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Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от назначения на пост министра спорта России Олега Матыцина.

— Олег Матыцин — великолепный профессионал, лучшей кандидатуры на пост министра спорта РФ сложно представить, — написал Губерниев в Telegram-канале. — Впереди у нового министра много работы, не сомневаюсь в нем и всегда буду рядом. Вперед, Олег Матыцин!

Что касается кандидатуры вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он был и остается крепким профессионалом, человеком слова и дела. Состав кабинета министров весьма интересный и профессиональный!

21 января на пост министра спорта России был назначен глава FISU Олег Матыцин. Вице-премьером стал Дмитрий Чернышенко, возглавляющий КХЛ и «Газпром-медиа».

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