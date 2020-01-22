Губерниев прокомментировал назначение министра спорта

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от назначения на пост министра спорта России Олега Матыцина.

— Олег Матыцин — великолепный профессионал, лучшей кандидатуры на пост министра спорта РФ сложно представить, — написал Губерниев в Telegram-канале. — Впереди у нового министра много работы, не сомневаюсь в нем и всегда буду рядом. Вперед, Олег Матыцин!

Что касается кандидатуры вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он был и остается крепким профессионалом, человеком слова и дела. Состав кабинета министров весьма интересный и профессиональный!

21 января на пост министра спорта России был назначен глава FISU Олег Матыцин. Вице-премьером стал Дмитрий Чернышенко, возглавляющий КХЛ и «Газпром-медиа».