Госфинансирование футбола и хоккея может быть сокращено

Министр спорта Олег Матыцин во время итоговой пресс-конференции заявил, что объем госфинансирования профессиональных спортивных клубов может быть сокращен.

— Сокращение госфинансирования профессионального спорта — это одно из поручений президента РФ, — напомнил Матыцин. — Это не значит, что государство отторгает систему профессионального спорта и не понимает необходимости ее развития. Здесь речь о том, чтобы отрегулировать работу, прежде всего на уровне региона, в плане финансирования профессиональных клубов. Основной акцент должен делаться на развитии детского, массового спорта, создании инфраструктуры. Но при этом многие команды являются для регионов системообразующими, это фактор их социальной стабильности. Этот разговор с футбольными, хоккейными, баскетбольными клубами мы уже начали.

К сожалению, сейчас у многих в основе госфинансирование. Речь не о том, чтобы в одночасье его прервать, но о том, чтобы дать им возможности для дальнейшего развития, в том числе в плане маркетинга и использования международного опыта. Мы живем в едином обществе, и тем более в период пандемии это повод для них задуматься о многом. Мы должны понимать, какой уровень жизни и заработной платы в регионах. Когда мы видим высокие зарплаты тренеров и спортсменов, а жизнь требует иных моделей развития...

(Наталья Марьянчик)