Гольфисту, арестованному за убийство матери, назначена экспертиза на вменяемость

Следствие проверит на вменяемость первого мастера спорта России по гольфу, чемпиона РФ Артема Нестерова, арестованного за жестокое убийство матери, сообщает ТАСС. 14 августа Щербинский суд Москвы на два месяца арестовал Нестерова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Умышленное убийство"). По версии следствия, известный гольфист совершил жестокое убийство своей матери в Москве и сообщил об этом по телефону супруге.

– Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, призванная установить наличие у Нестерова психических расстройств, – сообщил источник, знакомый с ситуацией. – Результаты ожидаются где-то через месяц-два. В настоящее время Нестеров содержится в СИЗО "Бутырка".

Супруга и сестра отказались от общения с ним. А вот в окружении Нестерова мало верят в то, что убийство матери совершил именно он. Гольф требует крепкой нервной системы, четкого стратегического планирования действий, и это совсем не вяжется со случившимся. Многие его знакомые склоняются к тому, что Нестерова таким образом подставили, чтобы завладеть его имуществом, ведь, как известно, в гольф не играют бедные мужчины.