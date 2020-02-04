Газзаев прокомментировал свое назначение председателем Комитета по делам национальностей Госдумы РФ

Сегодня, 4 февраля, знаменитый российский тренер, четырехкратный чемпион России обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев был официально утвержден председателем Комитета по делам национальностей Государственной Думы Российской Федерации.

Напомним, что Газзаев является депутатом Госдумы VII созыва от фракции «Справедливая Россия» с сентября 2016 года и ранее занимал пост зампреда комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Газзаев прокомментировал свое назначение:

— Я благодарен руководству Государственной думы, фракции и всем коллегам за оказанное доверие и в полной мере осознаю всю ответственность за возложенные на меня обязанности, — сказал Газзаев. — Мы обязательно продолжим ту законодательную работу по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, которую проводил предыдущий глава комитета Ильдар Ирекович Гильмутдинов.

Отмечу, что в современных условиях внешней и внутренней политики вопрос национальной политики входит в число приоритетных для нашей страны. Российская Федерация является одним из самых многонациональных государств в мире — на ее территории проживают представители 193 национальностей! Большинство народов России проживали на территории современного российского государства на протяжении веков и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры. Важно не только учитывать законные права и интересы граждан нашего многонационального государства, но и помнить, что одной из наших главных задач является воспитание патриотизма многонационального народа Российской Федерации.

— Для наших читателей, которые недостаточно разбираются в политике и государственном устройстве, поясните, пожалуйста, чем занимается Комитет по делам национальностей Госдумы?

— Комитет осуществляет предварительное рассмотрение и подготовку к рассмотрению в Государственной Думе законопроектов и проектов постановлений по целому ряду вопросов. Например — о государственной национальной политике Российской Федерации и ее финансировании, о формировании общегражданской идентичности и этнокультурном развитии народов РФ и национальных меньшинств, о защите прав коренных малочисленных народов, о социальной и культурной адаптации мигрантов, о совершенствовании законодательства по предупреждению и разрешению межнациональных конфликтов, и так далее.

— Тот факт, что вы возглавили Комитет по делам национальностей, означает, что вы покидаете Комитет по спорту?

— Да, верно.

Валерий Газзаев стал председателем комитета Госдумы по делам национальностей