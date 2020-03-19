Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о высказываниях экс-футболиста Александра Алиева и боксера Александра Усика про коронавирус.

Ранее Усик заявил, что «самый страшный вирус — это грех» и предложил ходить в храм, а Алиев высказался, что коронавирус — фейк.

— Я ума не приложу, как такие публичные люди — Алиев, Усик — говорят такие глупости о коронавирусе! — написал Левченко в Twitter. — У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус — это фейк.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.